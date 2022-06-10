نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إسرائيل تُهدّد لبنان... "لن يبقى حجر على حجر"! على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- نقل المتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، تصريحات عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية الاسرائيلية أمير برعام، هدد بها لبنان بحال اندلاع حرب بين الطرفين.

وأتت هذه التصريحات التي نقلها أدرعي على حسابه عبر "تويتر" قبل شهر من الذكرى الـ 16 لحرب تموز عام 2006.

وكتب أدرعي، "دولة لبنان ستبقى على ما يبدو داخل مزبلة حزب الله - إيران الفاشلة ونحن في جيش الدفاع سنستمر العمل في سوريا و لبنان سواء عبر تأمين الأمن اليومي أو من خلال المعركة الخفية بين الحروب من أجل تقويض كل جهود الإرهاب، و تموضعه وتعاظمه".

وأضاف نقلاً عن برعام، "في الحرب سنقوم بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري هذا، ولن يبقى حجر على حجر! هذا ما سيكون عليه مصير كل منشاة في القرى أو المدن التي يستخدمها هذا الجيش الإرهابي!".

وتابع، "16 عامًا مر على الحرب ومنظمة حزب الله الإرهابية تحاول فرض التحديات أمامنا لكنها لا زالت مردوعة جدًّا. الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية الذي نتج عن هذه الحرب لهو خير تأكيد على قوة الردع التي خلقتها".

وكالات