بالأسماء.. مجلس النواب اللبنانى ينتخب رؤساء ومقررى اللجان

جدة - نرمين السيد - انتهى مجلس النواب اللبنانى، من انتخاب رؤساء ومقررى اللجان النيابية الستة عشر، وذلك فى ثالث جلساته العامة التى عقدها اليوم، للانتهاء من الخطوات الإجرائية قبل بدء أعماله.





وفاز النائب إبراهيم كنعان، برئاسة لجنة المال والموازنة والنائب على فياض مقررا لها، كما فاز النائب جورج عدوان برئاسة لجنة الإدارة والعدل والنائب جورج عطا الله مقررا لها، فيما فاز النائب سجيع عطية برئاسة لجنة الأشغال العامة والنقل والنائب محمد خواجة مقررا لها بالتزكية.

أسفرت الانتخابات عن فوز النائب فادى علامة برئاسة لجنة الخارجية والمغتربين والنائب حسن مراد برئاسة لجنة التربية والنائب بلال عبدالله برئاسة لجنة الصحة والنائب هاجوب بقرادونيان برئاسة لجنة المهجرين.

كما تم انتخاب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة الدفاع والداخلية، والنائب أيوب حميد رئيسا للجنة الزراعة والسياحة والنائب غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة، والنائب إبراهيم الموسوى رئيسا للجنة الإعلام والاتصالات، والنائب سيمون أبى رميا رئيسا للجنة الشباب والرياضة، والنائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة الاقتصاد والصناعة، والنائب ميشال موسى رئيسا للجنة حقوق الإنسان، والنائبة عناية عز الدين رئيسة للجنة المرأة والطفل، والنائب طونى فرنجية رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات.

وكان المجلس قد انتخب فى وقت سابق اليوم أعضاء لجنتى الصحة والتعليم ليكتمل انتخاب جميع لجان المجلس.

ومن المقرر، أن يباشر مجلس النواب مهامه التشريعية خلال الأسبوع المقبل، كما يترقب اللبنانيون دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة خلفا لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى التى تم اعتبارها مستقيلة بمجرد بدء ولاية مجلس النواب الجديد فى 22 مايو الماضى.