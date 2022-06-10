الجزائر تأسف لقرار المفوضية الأوروبية بشأن تعليق معاهدتها مع إسبانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على البيان، الذى أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، نقلا عن البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبى.

وبحسب البيان، اتخذت المفوضية الأوروبية هذا الموقف دون استشارة مسبقة أو تحقق مع الحكومة الجزائرية، ودون التأكد من أن تعليق هذه المعاهدة مع إسبانيا لن يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزامات الجزائر الواردة فى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى.

وأضافت الخارجية الجزائرية أنه فيما يتعلق بإمدادات الغاز إلى إسبانيا، أكدت الجزائر من قبل، على لسان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بأنها ستواصل الوفاء بتعهداتها التعاقدية فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن الأمر متروك للشركات التجارية المعنية لتحمل جميع التزاماتها التعاقدية.