بوتين: يجب أن تتحمل أمريكا النفقات الرئيسية لإعادة إعمار أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى أعقاب اجتماعه مع نظيره التركمانى سيردار بيردى محمدوف: "وفقا لقناعاتنا الراسخة، فإن الالتزامات الرئيسية لإعادة إعمار أفغانستان، وعلى رأسها المالية، يجب أن تتحملها الولايات المتحدة وحلفاؤها، الذين وضع وجودهم لمدة عشرين عاما هذا البلد فى وضع حرج"..بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وشدد الرئيس الروسى، على استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع تركمانستان والشركاء الآخرين، فى إطار "صيغة موسكو" للمشاورات بشأن إعادة إعمار أفغانستان بعد الحرب.

وأضاف: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع فى أفغانستان، أشار الجانبان إلى أهمية ضمان الاستقرار والأمن فى هذا البلد، وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحادة وتحييد التهديدات المنبثقة من الأراضى الأفغانية".

يشار إلى أن الكرملين أعلن فى وقت سابق من اليوم أن بوتين ومحمدوف وقعا إعلانا بشأن تعميق الشراكة بين البلدين، وتعد هذه الزيارة إلى روسيا هى أول زيارة رسمية للرئيس بردى محمدوف إلى الخارج منذ توليه منصبه.