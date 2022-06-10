الأردن يدين الاعتداءات على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، محذرة من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحى فى القدس الشرقية المحتلة، ومؤكدة عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وفى القدس الشرقية.





وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة - رفض الأردن المطلق لجميع الإجراءات التى تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها بما فى ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين. وحمل الناطق الرسمى باسم الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الوضع القائم، وشدد على أن الأردن وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات الممكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى لمدينة القدس لتكون مفتاحا للسلام ورمزا للتسامح والوئام.

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