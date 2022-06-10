تسجيل أول إصابة بجدرى القرود داخل الجيش الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوكالة الأمريكية أن الجندى المصاب بجدرى القرود أثبت مؤخرا إصابته بالفيروس، مضيفة فى تقريرها أن تم عزله حتى يتعافى.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ينتشر الفيروس فى المقام الأول من خلال الاتصال المباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب أو قروحه أو يمكن أن ينتشر من خلال المواد الملوثة مثل البياضات، فيما لا يزال الباحثون يتعلمون طرق انتقال محتملة أخرى مثل الاتصال بالسائل المنوى لشخص مصاب أو الاتصال بشخص مصاب ليس لديه أعراض.

وحتى أمس الخميس، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن 45 حالة محتملة أو مؤكدة لمرض جدرى القرود فى 15 ولاية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض بأن هناك 1356 حالة إصابة بجدرى القرود وفيروس الأورثوبوكس -عائلة الفيروسات التى ينتمى إليها جدرى القرود- فى 31 دولة، حيث لا يتوطن جدرى القرود.