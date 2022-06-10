بريطانيا: حكم إعدام اثنين من مواطنينا فى دونيتسك انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف

جدة - نرمين السيد - وقالت تراس - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، اليوم الجمعة - إنها قد تحدثت مع نظيرها الأوكرانى، ديميترو كوليبا، "لمناقشة الجهود المبذولة من أجل تأمين إطلاق سراح أسرى الحرب المحتجزين لدى الوكلاء الروس".
وأضافت أن بلادها تواصل دعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية.
وكانت اتهامات قد وجهت لبريطانيين اثنين: أيدن أسلين (الذى يبلغ من العمر 28 عاما)، وشون بينر (الذى بيلغ من العمر 48 عاما) بكونهما مرتزقة بعد أسرهما بمدينة "ماريوبول" جنوب شرقى أوكرانيا فى شهر أبريل الماضى خلال قتال كثيف بالمدينة الساحلية، كما مثلوا بعد ذلك أمام محكمة دونيتسك.
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