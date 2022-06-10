بايدن يطالب بسن تشريع لملاحقة شركات النقل التى زادت أسعارها خلال عام

جدة - نرمين السيد - ونقلا عن قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، قال بايدن، خلال الموتمر الصحفى، اليوم الجمعة، إن القوى التى تقف خلف هجوم الكونجرس لا تزال تنشط اليوم.

وأضاف بايدن، أن روسيا تمنع إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية.