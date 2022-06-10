جدة - نرمين السيد - وقالت نابيولينا - فى مؤتمر صحفى، وفق ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية - إن من وجهة نظر الموارد المالية، لدينا الإمكانية والقدرة. لدينا أيضا الرغبة فى الدفع وقد عرضت وزارة المالية جميع الخيارات. وعادة ما تكون مشاكل سداد الالتزامات السيادية ناجمة عن مشكلات الميزانية وليس لدينا مثل هذه القضايا. مرة أخرى، لدينا كل الموارد التى نحتاجها لسداد ديوننا".
ووفقا لنابيولينا، "تنبع مشكلات روسيا من التحديات الفنية فى سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية، فضلا عن القيود المفروضة على العمليات المصرفية الدولية". وشددت على أن التزامات الدولة تجاه المواطنين الروس والمقيمين الروس الذين اشتروا سندات القروض الفيدرالية لا تتأثر بهذا الوضع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بنك روسيا: قادرون على سداد الديون الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.