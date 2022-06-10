محافظ بنك روسيا: قادرون على سداد الديون الخارجية

جدة - نرمين السيد - وقالت نابيولينا - فى مؤتمر صحفى، وفق ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية - إن من وجهة نظر الموارد المالية، لدينا الإمكانية والقدرة. لدينا أيضا الرغبة فى الدفع وقد عرضت وزارة المالية جميع الخيارات. وعادة ما تكون مشاكل سداد الالتزامات السيادية ناجمة عن مشكلات الميزانية وليس لدينا مثل هذه القضايا. مرة أخرى، لدينا كل الموارد التى نحتاجها لسداد ديوننا".

ووفقا لنابيولينا، "تنبع مشكلات روسيا من التحديات الفنية فى سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية، فضلا عن القيود المفروضة على العمليات المصرفية الدولية". وشددت على أن التزامات الدولة تجاه المواطنين الروس والمقيمين الروس الذين اشتروا سندات القروض الفيدرالية لا تتأثر بهذا الوضع.