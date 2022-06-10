عاجل- بايدن: مكافحة التضخم الأولوية الاقتصادية القصوى داخل أمريكا

جدة - نرمين السيد - ونقلا عن تقرير فى قناة سى إن إن الإخبارية الأمريكية، فإن هذا التصريح جاء ردًا على ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما أدى لارتفاع نسبة التضخم فى الولايات المتحدة، مضيفًا أن بايدن أرجع ارتفاع الأسعار للأزمة الروسية الأوكرانية، واصفا الهجوم الروسى بأنه غير مبرر.

ولفت الرئيس الأمريكى، فى بيان، إلى أنه "بينما نواصل عملنا للدفاع عن الحرية فى أوكرانيا، يجب علينا أن نفعل المزيد وبسرعة لخفض الأسعار هنا فى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "أسعار الغاز المرتفعة فى المضخات والطاقة والمواد الغذائية قد شكلت حوالى نصف الزيادات الشهرية فى الأسعار، كما ارتفعت أسعار مضخات الغاز بمقدار 2 دولار للجالون فى العديد من الأماكن منذ ذلك الحين".