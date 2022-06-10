روسيا تعلن قتل أكثر من 350 مقاتلاً أوكرانياً

روسيا تعلن قتل أكثر من 350 مقاتلاً أوكرانياًأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة القضاء على مئات المقاتلين في اوكرانيا وإسقاط مقاتلتين حربيتين خلال العمليات العسكرية التي جرت يوم امس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف ان الجيش الروسي قتل 350 مقاتلاً من القوميين الاوكرانيين ودمر مطار "دنيبر" بصواريخ عالية الدقة اضافة الى منشآت خاصة بإصلاح وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني.

واضاف وفقاً لموقع روسيا اليوم الاخباري ان القوات الروسية استهدفت بصواريخ جو-أرض عالية الدقة موقعين لقيادات العمليات العسكرية و27 منطقة تنتشر فيها قوات عسكرية ومعدات عسكرية و5 مواقع إطلاق نار للمدفعية الأوكرانية، بما في ذلك بطاريتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة.