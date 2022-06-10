روسيا تعلن قتل أكثر من 350 مقاتلاً أوكرانياً
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة القضاء على مئات المقاتلين في اوكرانيا وإسقاط مقاتلتين حربيتين خلال العمليات العسكرية التي جرت يوم امس.
وقال المتحدث باسم الوزارة الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف ان الجيش الروسي قتل 350 مقاتلاً من القوميين الاوكرانيين ودمر مطار "دنيبر" بصواريخ عالية الدقة اضافة الى منشآت خاصة بإصلاح وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني.
واضاف وفقاً لموقع روسيا اليوم الاخباري ان القوات الروسية استهدفت بصواريخ جو-أرض عالية الدقة موقعين لقيادات العمليات العسكرية و27 منطقة تنتشر فيها قوات عسكرية ومعدات عسكرية و5 مواقع إطلاق نار للمدفعية الأوكرانية، بما في ذلك بطاريتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن قتل أكثر من 350 مقاتلاً أوكرانياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.