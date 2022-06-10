جدة - نرمين السيد - أعلن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن حله لأزمة ألبان الأطفال، مشيرة إلى أن هناك ملايين ‏الزجاجات من الألبان ستصل إلى شواطئ الولايات المتحدة فى وقت لاحق من هذا الشهر.‏





وفقا لشبكة ABC الأمريكية، سيتم نقل زجاجات من لبن الأطفال بقيمة 3.2 مليون دولار، ويبلغ وزنها 212 ألف رطل من حليب الأطفال ‏Kendamil‏، من الشركة ‏المصنعة فى المملكة المتحدة ‏Kendal Nutricare‏، بدءا من 20 يونيو.‏ وأكدت الشبكة أن طائرات الشحنات ستنقلها من مطار هيثرو فى ‏لندن إلى مطار لوجان فى بوسطن ومطار ديترويت مترو، وسيكون متاحا ‏للشراء العائلى لدى تجار التجزئة المختارين فى الولايات المتحدة على مستوى البلاد، وكذلك عبر ‏الإنترنت.‏ ويأتى إعلان يوم الجمعة أيضا فى أعقاب شحنتين كبيرتين أخريين وصلتا الولايات المتحدة قبل يوم واحد ‏فقط، وحتى الآن، بشكل تراكمى، يقول البيت الأبيض إنه حصل على التزامات لاستيراد ما يزيد عن ‏‏127.5 مليون زجاجة. ‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: استيراد 127 مليون زجاجة لبن لحل أزمة حليب الأطفال خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.