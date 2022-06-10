العراق: القبض على 5 عناصر من «داعش» فى محافظة نينوى

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة، فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "قيادة شرطة محافظة نينوى، تمكنت من إلقاء القبض خمسة عناصر ينتمون لعصابات (داعش) الإرهابية، مطلوبين قضائيا وفق المادة 4 / 1 إرهاب".

وأضافت أنه تم العثور على أربع قذائف مدفعية عيار 160 ملم من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية فى منطقة باب الطوب فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.