جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الرئاسة بقصر الإليزيه، فى بيان، أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة: إن الهدف من الزيارة تأكيد ماكرون تضامن بلاده مع حليفتيها الأوروبيتين الأكثر تعرضا للحرب الدائرة فى أوكرانيا مع القوات الروسية.
وأضاف المكتب الرئاسى أن ماكرون سيزور القوات الفرنسية فى رومانيا، يوم الثلاثاء المقبل، ثم سيتوجه إلى مولدوفا يوم الأربعاء التالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإليزيه: ماكرون يزور رومانيا ومولدوفا الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.