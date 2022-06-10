الإليزيه: ماكرون يزور رومانيا ومولدوفا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الرئاسة بقصر الإليزيه، فى بيان، أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة: إن الهدف من الزيارة تأكيد ماكرون تضامن بلاده مع حليفتيها الأوروبيتين الأكثر تعرضا للحرب الدائرة فى أوكرانيا مع القوات الروسية.

وأضاف المكتب الرئاسى أن ماكرون سيزور القوات الفرنسية فى رومانيا، يوم الثلاثاء المقبل، ثم سيتوجه إلى مولدوفا يوم الأربعاء التالى.