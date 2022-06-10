روسيا تطالب الصليب الأحمر بالتحقق من ظروف احتجاز بحارتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن المفوضة أعلنت فى وقت سابق أن 77 بحارا مدنيا روسيا وأفراد طاقم 9 سفن مازالوا محتجزين كرهائن فى أحواض بناء السفن فى إزمائيل للشهر الرابع.

وقالت موسكالكوفا: "ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتفقد أوضاع مواطنينا فى إزمائيل وتزويدهم بكل المساعدة الطبية اللازمة. وطلبت من الجانب الأوكرانى المساعدة فى عودة بحارتنا إلى ديارهم فى روسيا".

وأضافت أن "وضع البحارة يزداد صعوبة يوما بعد يوم. وأنها تحدثت مع قبطان"، قال "إن السلطات الأوكرانية عرضت السفن للبيع".

وخلصت المفوضة القول إنه "فى حالة من عدم اليقين، يعانى البحارة، بمن فيهم النساء المسنات، من نوبات من الأمراض وأزمات ارتفاع ضغط الدم والسكرى: فما هى الخيارات المتاحة لرؤية الطبيب إذا كان عالمك مقيد بسفينة لا يسمح لك بمغادرتها؟".