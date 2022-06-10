العالم اليوم - وفاة لاعب كرة سلة مصري خلال مباراة دولية

انتم الان تتابعون خبر وفاة لاعب كرة سلة مصري خلال مباراة دولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 08:16 مساءً - سقط كريم أبو قورة لاعب منتخب الجامعة الأميركية بالقاهرة بشكل مفاجئ خلال مباراة في بطولة إفريقيا للجامعات بكينيا، لتفشل محاولات اسعافه ويتوفى بعد دقائق.

كريم أبو قورة البالغ 22 عاما، يلعب في نادي هليوبوليس في القاهرة، ورافق بعثة منتخب جامعته وقدم أداء طيبا حتى نافس في آخر مباراة على الميدالية البرونزية.

اتحاد كرة السلة المصري نعى أبو قورة في بيان رسمي، وأشار إلى أن اللاعب لفظ أنفاسه الأخيرة خلال الشوط الأول من مباراة الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للجامعات.

وأشار اتحاد السلة المصري إلى أن اللاعب تم اصطحابه إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه، لكن هناك تم إعلان وفاة اللاعب، وذكر التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو هبوط في الدورة الدموية.

وينهي اتحاد كرة السلة مع السفارة المصرية بكينيا إجراءات نقل الجثمان إلى القاهرة لدفنه هناك خلال الساعات القليلة القادمة.

كريم أبو قورة كان ضمن طلاب الفرقة الثانية لعلوم الكمبيوتر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويحمل الجنسيتين المصرية والبحرينية، وسبق له اللعب لمنتخب البحرين في مراحل الناشئين والشباب.