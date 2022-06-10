رئيس الوزراء المجرى يؤكد دعم بلاده للحل الدبلوماسى لإنهاء الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، دعم بلاده للحل السلمى وليس الحرب فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية - الروسية، مُوضحًا أنها لهذا السبب لم تزود بلاده أوكرانيا بالسلاح.





وقال أوربان، فى تصريحات إعلامية له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن الحكومة المجرية هى تقريبًا الحكومة الوحيدة فى أوروبا التى تشدد على ضرورة دعم السلام وليس الحرب"، كما جدد تأكيده أنه على عكس دول الاتحاد الأوروبى الأخرى والولايات المتحدة، رفضت المجر تزويد أوكرانيا بالسلاح، ولم ترغب فى ذلك حتى لا تنخرط فى الصراع الأوكرانى- الروسى.

وأوضح أن أوكرانيا لها حق الدفاع عن النفس، مُشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن القضية الحقيقية هى ما يقوم به الغرب والأمريكيون من تزويد الجيش الأوكرانى بالأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.

كما أضاف أوربان أن مسألة "التمويل" يجب أن تستخدم من أجل تحقيق السلام وليس لمواصلة الحرب، مؤكدًا أن المجر، منذ بداية الأزمة، دعمت تسوية النزاع الأوكرانى عن طريق الحل الدبلوماسى.

وشدد أيضًا على أنه "فى حال لم تبدأ المجر التحدث بصوت السلام ولا أحد يتحدث بهذا الصوت، فلن يتحقق السلام أبدًا"، مُعربًا عن اعتقاده بأن هناك قوى غربية تحرص عل استمرار النزاع فى أوكرانيا.

وأشار إلى أن "هناك دوائر أعمال ستمول الحرب". مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قاسية ضد "دعاة الحرب".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.