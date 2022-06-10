ترامب يهاجم لجنة التحقيق فى أحداث الكونجرس: أنتم هاكرز سياسيين

جدة - نرمين السيد - أدان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، جلسة الاستماع العلنية ‏للجنة مجلس النواب بالكونجرس، التى تم تعيينها للتحقيق فى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول خلال يناير لعام 2021.‏





وكتب ترامب، فى إحدى التدوينات: "لذلك ترفض اللجنة غير المنتخبة للـ"هاكرز" السياسيين لعب أى ‏من الشهود والإفادات الإيجابية العديدة، وترفض الحديث عن التزوير والمخالفات الانتخابية التى ‏حدثت على نطاق واسع.. بلدنا فى مثل هذه المشاكل، واصفا أحداث الكابيتول بأنها "أعظم حركة" ‏فى تاريخ الولايات المتحدة.‏

يذكر أن اللجنة المختارة فى مجلس النواب للتحقيق فى أعمال الشغب فى الكابيتول، يوم الخميس، قد أعلنت قضية ‏علنية ضد ترامب فى جلسة الاستماع فى وقت الذروة باستخدام شهادات ومقاطع فيديو من يوم الهجوم.‏