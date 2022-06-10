البرلمان اللبنانى ينتهى من انتخابات اللجان النيابية

جدة - نرمين السيد - انتهى مجلس النواب اللبنانى، فى جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، برئاسة رئيس المجلس نبيه برى، من انتخاب أعضاء اللجان النيابية البالغ عددها 16 لجنة، حيث انتخب المجلس اليوم أعضاء لجنة الصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالى والثقافة، ثم بدأ المجلس فى إجراء انتخابات رؤساء اللجان ومقرريها.





وكان المجلس قد انتخب فى جلسة صباحية، يوم الثلاثاء الماضى، أعضاء لجنتى الإدارة والعدل (17 عضوا) والمال والموازنة (17 عضوا)، وتم التوافق على خمس لجان فازت بالتزكية وهى الخارجية والمغتربين (17 عضوا) والاعلام والاتصالات (12 عضوا) والشباب والرياضة (12 عضوا) والمرأة والطفل (12 عضوا) وحقوق الانسان (12 عضوا). وفى الجلسة المسائية، تم انتخاب أعضاء لجان الاقتصاد والتجارة والصناعة (17 عضوا) والأشغال والنقل والطاقة (17 عضوا) والدفاع الوطنى والداخلية والبلديات (17 عضوا). كما أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء لجان المهجرين (12) وتكنولوجيا المعلومات (9 أعضاء) والزراعة والسياحة (12 عضوا) والبيئة (12 عضوا) بالتزكية.

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