الخارجية الجزائرية: زيارة تونس لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الليبية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال التصريح الصحفى، الذى أدلى به، لعمامرة على هامش زيارته اليوم الجمعة إلى تونس، واستقباله من طرف الرئيس التونسى قيس سعيد، وكذلك المشاورات الثلاثية التى أجراها مع نظيره التونسى عثمان الجرندى، ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش بمقر الخارجية التونسية بالعاصمة.

وأوضح لعمامرة أن الشق الأول من زيارته إلى تونس يتعلق بالعلاقات الثنائية، والتى سمحت بالوقوف على التقدم المحرز فى تنفيذ مختلف الاتفاقيات والتوافقات التى تمت خلال زيارة الرئيس الجزائرى إلى تونس فى 17 ديسمبر العام الماضى.

وفى هذا الصدد، أكد لعمامرة أن العلاقة الجزائرية-التونسية "بألف خير" بفضل العزيمة الراسخة التى تحذو الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد لتجسيد الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين ومواصلة المسيرة المشتركة نحو بناء علاقات نموذجية تترجم بحق العلاقة المتميزة والوجدانية بين الشعبين الشقيقين اللذين يتأهبان للاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطنى، وما يحمله هذا العيد المشترك من قيم التضامن الفعال والأخوة الصادقة والكفاح المشترك.

أما فيما يخص الشق الثانى للزيارة، أشار لعمامرة إلى أنه يتعلق بالمشاورات الثلاثية الجزائرية-التونسية-الليبية، والتى تأتى تكريسا لسنة حميدة للتشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول الثلاث حول الأوضاع فى المنطقة، لاسيما فى دولة ليبيا، ومختلف المستجدات على الصعيدين العربى والإفريقى، فضلا عن التداعيات التى تفرضها التوترات الراهنة على الساحة الدولية.