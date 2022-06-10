العالم اليوم - مصر.. تحذير من طقس "شديد الحرارة" ونصائح للمواطنين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 07:19 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن كافة أنحاء البلاد ستشهد طقسا "شديد الحرارة"، السبت، مقدمة مجموعة من النصائح للمواطنين، واصفة إياها بـ"المهمة والضرورية".

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية: "يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة على معظم المناطق الداخلية، فيما تصل الحرارة على القاهرة إلى 43 درجة، وعلى شمال الصعيد 43 درجة، وعلى جنوب الصعيد 45 درجة".

وأضافت: "تتأثر البلاد برياح جنوبيه غربية إلى غربية قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير، كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء".

كما أوضحت أن "فترات سطوع الشمس ستزداد خلال اليوم، بسبب غياب تكونات السحب المحلية، وبالتالي يزداد التأثر بحرارة الشمس المباشرة".

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح "مهمة وضرورية" للمواطنين، تشمل "عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من تناول المشروبات الباردة، وارتداء واقي وغطاء للرأس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة على أن تكون فاتحة اللون".