أمريكا تجدد التزامها بتسريع وتيرة إصدار تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، زيادة عدد الموظفين المختصين وتبسيط خطوات إصدار التأشيرات الفردية وإجراء تحسينات تكنولوجية وتوظيف مزيد من الموظفين لدعم سفارات وقنصليات الدول الأخرى فى العمل على طلبات التأشيرة هذه بعد تعليق العمليات فى السفارة الأمريكية لدى كابول.
وأوضحت أنه نتيجة لذلك، تتعامل الولايات المتحدة مع طلبات أولية أكثر من أى وقت مضى وتعطى الأولوية لمقدمى طلبات التأشيرة الخاصة لإجراء مقابلة للحصول على التأشيرة فى أى مركز هجرة من بلد ثالث حيث يمكن للمتقدمين السفر والظهور.
وأضافت أن واشنطن لا تزال تعتقد أن ذلك فى مصلحة شركائها الأفغان الذين يسعون للحصول على وضع تأشيرات الهجرة الخاصة.
واختتمت بيانها معربة عن تطلعها إلى مواصلة تبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة بشأن عملها المستمر للوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الأفغان.
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