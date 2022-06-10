جدة - نرمين السيد - صرح السفير الروسى لدى الصين أندرى دينيسوف، اليوم الجمعة، فى حفل استقبال رسمى بمناسبة يوم روسيا فى بكين، بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الصينى شي جين بينج تمكنا من خلق نموذج فريد للعلاقات بين البلدين.





وقال دينيسوف، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، إن الاتحاد الروسى، على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، يتعامل مع التحديات الخارجية ونحن منفتحون على الحوار مع جميع الشركاء على أساس الحقوق المتساوية والاحترام المتبادل، مع مراعاة مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة. وأشار دينيسوف إلى أنه "على الرغم من تأثير وباء كورونا، يستمر الحوار السياسى الثنائى والتعاون العملى فى التطور بنشاط"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قام بزيارة للصين فى فبراير الماضى. كما شدد دينيسوف على أن "التفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية أصبح أقرب فى الوقت الحالى"، قائلا إن "حسن الجوار والصداقة والتعاون هدفنا وقوتنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبلوماسى روسى: بوتين وبينج شكلا نموذجا فريدا للعلاقات بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.