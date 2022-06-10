أمريكا: تقديم 25 مليون دولار لبرنامج التسهيلات التمويلية لدعم اللاجئين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم تقديم 25 مليون دولار لبرنامج العالمى لتسهيلات التمويل الميسر لإعطاء الأولوية لدعم بلدان أمريكا اللاتينية، مثل إكوادور وكوستاريكا إذا أصبحتا مؤهلتان للدعم.





وذكر بيان للخارجية الأمريكية على موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أن التمويل سيدعم البرامج التى تفيد اللاجئين وطالبى اللجوء مثل عمليات التسجيل وتوسيع مجال الخدمات الاجتماعية وبرامج الاندماج وسيفيد المجتمعات المضيفة التى فتحت أبوابها بسخاء لأكثر الفئات ضعفا.

ويعد توسيع نطاق الدعم للبلدان المتوسطة الدخل التى تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين وطالبى اللجوء أمرا بالغ الأهمية لإدماج هؤلاء اللاجئين وتوفير الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الحيوية، وفقا للبيان.

جدير بالذكر أن البرنامج العالمى لتسهيلات التمويل الميسر أنشئ فى عام 2016 بدعم قوى من الولايات المتحدة ويوفر البرنامج دعما إنمائيا طويل الأجل على أساس ميسر للبلدان المتوسطة الدخل فى جميع أنحاء العالم المتأثرة بأزمات اللاجئين.

ويعد البرنامج صندوق وسيط مالى مقره البنك الدولى، ويعمل على دعم البرامج الدولية التى تستهدف اللاجئين وطالبى اللجوء والمجتمعات المضيفة التى يقيمون فيها.

ويعمل البرنامج فى شراكة مع مجموعة البنك الدولى وبنك التنمية للبلدان الأمريكية والأمم المتحدة والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الإسلامى للتنمية لمساعدة البلدان فى سد الفجوة الإنسانية التنموية بينما يقومون بإدارة الاحتياجات طويلة الأجل للاجئين والمجتمعات المضيفة.

ويدعم البرنامج حاليا برامج فى كولومبيا والإكوادور والأردن ولبنان ومولدوفا، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، استفاد البرنامج من الدعم المالى من كندا والدنمارك والمفوضية الأوروبية وألمانيا واليابان والنرويج وهولندا والسويد والمملكة المتحدة.

وحتى الآن، ساهمت الولايات المتحدة بما يقرب من 100 مليون دولار للبرنامج وسيعزز هذا الدعم الإضافى البالغ 25 مليون دولار من الإقراض من البنك الدولى وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، لتسهيل وصول اللاجئين وطالبى اللجوء إلى السكن والخدمات الاجتماعية وفرص العمل مع دعم التنمية فى المجتمعات المضيفة التى تسهل الاندماج.