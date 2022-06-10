مفوضية اللاجئين: انخفاض فى أعداد المهاجرين العابرين للبحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية شابيا مانتو، فى مؤتمر صحفى عقد بجنيف اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن 123 ألفا و300 حالة عبور فردى، بينما كان العدد فى عام 2020 حوالى 95 ألفا و800 شخص، و123 ألفا و700 فى عام 2019، و141 ألفا و500 شخص فى عام 2018.

وأضافت أنه على الرغم من انخفاض عدد المعابر إلا أن عدد الضحايا شهد ارتفاعا حادا، إذ تم تسجيل حوالى 3231 حالة وفاة أو مفقود فى البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسى فى العام الماضى، وحوالى 1881 فى عام 2020، و1510 فى عام 2019، وأكثر من 2277 فى عام 2018، مشيرة إلى أنه ربما ماتت أعداد أكبر أو فقدت على طول الطرق البرية عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية النائية.

وحثت المنظمة الدول على ضمان بدائل آمنة للمعابر الخطرة، والالتزام بتعزيز العمل الإنسانى والإنمائى والسلام؛ لمواجهة تحديات الحماية والحلول، إضافة إلى اعتماد تدابير تضمن إنزال اللاجئين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم فى البحر فى أماكن يتم فيها حماية حياتهم وحقوقهم الإنسانية.