زيلينسكى يعرب عن امتنانه لبريطانيا وحكومتها على مساعدة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد زيلينسكى، خلال لقائه وزير الدفاع البريطانى بن والاس، الذى يزور كييف حاليا، أن الحرب أثبتت أن المملكة المتحدة صديقة وشريكة حقيقية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكى، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكر نفورم) الأوكرانية: "أنا ممتن للعمل المشترك الحقيقى.. الكلمات تتحول دائما إلى أفعال، وهو أمر مهم للغاية.. الأسلحة والدعم المالى والعقوبات هى ثلاثة أشياء أظهرت فيها المملكة المتحدة باستمرار ريادتها فى دعم أوكرانيا".

ومن جانبه، قال والاس إن أوكرانيا قادرة على إخراج القوات الروسية من المناطق الشرقية، لافتا إلى أن النظام الروسى على وشك الانهيار، لا سيما من حيث القوة العسكرية، مؤكدا مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا.