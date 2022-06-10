جدة - نرمين السيد - وأكد زيلينسكى، خلال لقائه وزير الدفاع البريطانى بن والاس، الذى يزور كييف حاليا، أن الحرب أثبتت أن المملكة المتحدة صديقة وشريكة حقيقية لأوكرانيا.
وقال زيلينسكى، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكر نفورم) الأوكرانية: "أنا ممتن للعمل المشترك الحقيقى.. الكلمات تتحول دائما إلى أفعال، وهو أمر مهم للغاية.. الأسلحة والدعم المالى والعقوبات هى ثلاثة أشياء أظهرت فيها المملكة المتحدة باستمرار ريادتها فى دعم أوكرانيا".
ومن جانبه، قال والاس إن أوكرانيا قادرة على إخراج القوات الروسية من المناطق الشرقية، لافتا إلى أن النظام الروسى على وشك الانهيار، لا سيما من حيث القوة العسكرية، مؤكدا مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يعرب عن امتنانه لبريطانيا وحكومتها على مساعدة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.