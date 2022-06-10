أمريكا تخصص 45 مليون دولار إضافية لإزالة الألغام غير المنفجرة فى لاوس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة عن تمويل إضافى قدره 45 مليون دولار لإزالة أو تدمير الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة فى لاوس، ليصل بذلك إجمالى المساعدات الأمريكية إلى أكثر من 240 مليون دولار منذ عام 2016.





جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، ونائب رئيس وزراء لاوس كايكو خايكامفيثون، فى العاصمة فيينتيان لمناقشة أفضل السبل التى يمكن أن تدعمها الولايات المتحدة للتنمية الاقتصادية والتعافى من وباء كورونا فى لاوس. وشددت نائبة وزير الخارجية الأمريكى، على إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لعلاقتها مع لاوس على أساس الالتزام المشترك بالمصالح المشتركة، بما فى ذلك احترام مركزية الآسيان وسيادة القانون وحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمى. وسلطت شيرمان الضوء على العلاقات المتنامية بين الولايات المتحدة ولاوس والجهود المبذولة لتوسيع علاقاتهما الثنائية. كما أكدت أن التعاون الثنائى فى المجال التعليمى يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة.

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