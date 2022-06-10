وزيرا دفاع أمريكا والصين يبحثان العلاقات الدفاعية وقضايا الأمن الإقليمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، خلال لقائهما، اليوم الجمعة، على هامش منتدى شانجريلا فى سنغافورة.

وأكد أوستن الحاجة إلى إدارة المنافسة بمسئولية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، مشددا على أهمية انخراط جيش الصين فى حوار جوهرى حول تحسين الاتصالات أثناء الأزمات وتقليل المخاطر الاستراتيجية.

وناقش أوستن خلال اللقاء قضايا الأمن العالمى والإقليمى، بما فى ذلك كوريا الشمالية والتدخل الروسى غير المبرر فى أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع الأمريكى مجددا لنظيره الصينى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياستها طويلة الأمد بشأن الصين الواحدة والتى يسترشد بها قانون العلاقات مع تايوان والبيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين.

وجدد أوستن أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومعارضة التغييرات آحادية الجانب للوضع الراهن، داعيا الصين إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار تجاه تايوان، على حد تعبيره.