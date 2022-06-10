نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “النتائج” بوابة نتائج التعليم الأساسي|| الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبح رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من أكثر الروابط التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي، حيث توفر البوابة نتيجة الشهادة الإعدادية من خلالها لكافة محافظات الجمهورية، وهي بوابة الكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تتيح نتائج مراحل التعليم المختلفة من خلالها، وتعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية حالياً هي محل اهتمام الكثيرون في مصر، حيث مازال هناك بعض المحافظات التي لم تعلن النتيجة فيها بعد، وهذا بسبب عدم انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وخلال هذا المقال نطلعكم عن رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير نتيجة الشهادة الإعدادية، عبر رابط بوابة التعليم الأساسي التابعة للوزارة، والتي يمكن لجميع الطلاب من أي محافظة في مصر، الاستعلام عن النتيجة من خلالها بكل سهولة جداً، وجاء هذا تسهيلاً على الطلاب إمكانية معرفة النتيجة بكل سهولة دون الاضطرار للتوجه للمدارس، وقد حققت بوابة التعليم الأساسي الهدف الرئيسي التي انطلقت خصيصاً له وهو توفير نتائج الاختبارات من خلالها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، والتي حرصت على توفير النتيجة للطلاب حتى يتعرفوا عليها بكل سهولة، فالطلاب كانوا يترقون النتيجة على أحر من الجمر وسط حالة من القلق والتوتر الشديد، وإليكم الآن كيفية استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس:

الدخول عبر موقع بوابة التعليم الأساسي الإلكتروني.

اختيار المرحلة التعليمية التابع لها.

اختيار الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم.

الضغط على كلمة بحث وستظهر النتيجة على الفور.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في أغلب محافظات الجهورية ومنها، القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسوان، كفر الشيخ، المنيا، الشرقية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، البحيرة، المنوفية، السويس، وغيرها من المحافظات، ومازال هناك بعض المحافظات النتيجة فيها تحت قيد المراجعة ورصد الدرجات والمراجعة، وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة وبحد أقصى أول مطلع الأسبوع المقبل.

الآلاف من طلاب الصف الثالث الاعدادي يودون التعرف الآن على نتيجة الشهادة الاعدادي الترم الثاني 2022، وقد بدأو في البحث عن طريق التعرف على النتيجة منذ ان اعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج جميع المحافظات رسمياً، هذا وقد ظهرت النتائج خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي وبإمكان الطلاب التوجة الى البوابة الأن للحصول على النتيجة من خلالها.

طرحت وزارة التربية والتعليم المصرية مؤخراً نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة الطلاب على مستوى الجمهورية، وذلك على بوابة نتائج التعليم الاساسي، وهي البوابة الالكتروني المتوفرة على شبكة الانترنت والتي يمكن التوجة اليها للحصول على النتائج بكل سهولة برقم الجلوس، حيث يتوفر عليها نتائج الطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي.