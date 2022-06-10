here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 . الان يمكنك التعرف على نتيجة القبول الموازي بالعراق، وذلك من خلال لينك إتاحته وزارة التربية والتعليم في العراق، من خلال هذا اللينك يمكنك معرفة امكانية قبولك بفرع معين بالتعليم الموازي. والتعليم الموازي يختلف كثيرا عن التعليم العام، ويكمن اختلافه في كل من شروطه ورسومه، فقد ساعد التعليم الموازى الطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالكلية التي يودون التسجيل بها، كذلك الاختصاص الذى يريدون التخصص به لتحقيق حلمهم والوصول الى ما يريدون، .لذلك وتسهيلا على رواد الموقع قمنا بوضع هذا المقال ليكون عونا لكم في معرفة نتيجة القبول الموازي بالعراق.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 يتزايد من اجلها عمليات بحث جوجل حيث قد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالعراق وذلك بعدما اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على اعلان قبول نحو 22 الف طالب وطالبة حيث يتعين عليك اتباع الخطوات الاتية لمعرفة النتيجة

ادخل الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قم بالدخول على موقع نتائج الامتحانات

ثم قم باختيار نتائج القبول الموازي

كتابة الرقم الامتحاني

بعد استيفاء البيانات المطلوبة اضغط عرض النتيجة وستظهر على الفور

شروط بالقبول الموازي 2022

وفي ذات السياق نوضح لكم شروط القبول الموازي والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي بالعراق

أن تكون حاملا للجنسية العراقية

أن يكون حاصلا على وثيقة الشهادة الإعدادية ويجب ان تكون موثقة من قبل مديرية التربية العراقية. يمكن تقديم ما يعادل وثيقة الشهادة الاعدادية

أن تكون من مواليد عام 1995 كحد ادنى

أن تجتاز الكشف الطبي بنجاح

أن يكون متفرغا للدراسة بالفرع الذى تود التسجيل به ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة في ذات الوقت

يجب ان تكون خريجى احد السنتين (2021-2020) ) (2020 _2019)

كما يجب التنويه أنه يلزم ألا تقل درجة معدل الطالب عن ثلاث درجات عن القبول في كليات التمريض وطب الأسنان وكلا من كليات التقنية الطبية. ويجب ألا يقل معدل الطالب عن أربع درجات عن معدل الحد الادنى للقبول بكليات الهندسة، ولا يقل معدل درجات الطلاب عن خمس درجات عن معدل الحد الادنى بكليات العلوم ولا يقل معدل الطالب عن معدل الحد الادنى للقبول في باقي التخصصات عن ست درجات

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية