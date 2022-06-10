نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقم الامتحاني في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 . الان يمكنك التعرف على نتيجة القبول الموازي بالعراق، وذلك من خلال لينك إتاحته وزارة التربية والتعليم في العراق، من خلال هذا اللينك يمكنك معرفة امكانية قبولك بفرع معين بالتعليم الموازي. والتعليم الموازي يختلف كثيرا عن التعليم العام، ويكمن اختلافه في كل من شروطه ورسومه، فقد ساعد التعليم الموازى الطلاب الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالكلية التي يودون التسجيل بها، كذلك الاختصاص الذى يريدون التخصص به لتحقيق حلمهم والوصول الى ما يريدون، .لذلك وتسهيلا على رواد الموقع قمنا بوضع هذا المقال ليكون عونا لكم في معرفة نتيجة القبول الموازي بالعراق.
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021
موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 يتزايد من اجلها عمليات بحث جوجل حيث قد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن كيفية الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالعراق وذلك بعدما اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على اعلان قبول نحو 22 الف طالب وطالبة حيث يتعين عليك اتباع الخطوات الاتية لمعرفة النتيجة
- ادخل الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- قم بالدخول على موقع نتائج الامتحانات
- ثم قم باختيار نتائج القبول الموازي
- كتابة الرقم الامتحاني
- بعد استيفاء البيانات المطلوبة اضغط عرض النتيجة وستظهر على الفور
شروط بالقبول الموازي 2022
وفي ذات السياق نوضح لكم شروط القبول الموازي والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي بالعراق
- أن تكون حاملا للجنسية العراقية
- أن يكون حاصلا على وثيقة الشهادة الإعدادية ويجب ان تكون موثقة من قبل مديرية التربية العراقية. يمكن تقديم ما يعادل وثيقة الشهادة الاعدادية
- أن تكون من مواليد عام 1995 كحد ادنى
- أن تجتاز الكشف الطبي بنجاح
- أن يكون متفرغا للدراسة بالفرع الذى تود التسجيل به ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة في ذات الوقت
- يجب ان تكون خريجى احد السنتين (2021-2020) ) (2020 _2019)
- كما يجب التنويه أنه يلزم ألا تقل درجة معدل الطالب عن ثلاث درجات عن القبول في كليات التمريض وطب الأسنان وكلا من كليات التقنية الطبية. ويجب ألا يقل معدل الطالب عن أربع درجات عن معدل الحد الادنى للقبول بكليات الهندسة، ولا يقل معدل درجات الطلاب عن خمس درجات عن معدل الحد الادنى بكليات العلوم ولا يقل معدل الطالب عن معدل الحد الادنى للقبول في باقي التخصصات عن ست درجات
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.
- كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- كلية القانون 600.000 دينار عراقي.
- الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
- بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.33
- ١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ كلية طب ديالى : 98.50
- ١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ كلية طب كركوك : 98.50
- ١٩_ كلية طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.
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