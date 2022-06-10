زيادة جنونية بالأسعار وضغوط على العائلات.. تداعيات ارتفاع التضخم الأمريكى

ووفقًا لمجلة بولتيكو الأمريكية، فإن ارتفاع التضخم بهذا الشكل تسبب فى حرمان الأسر الأمريكية من عدد من السلع، حيث قفزت الأسعار بنسبة 1% من أبريل إلى مايو، بالإضافة إلى تحمل غالبية الأسر الزيادة الكبيرة فى أسعار الغاز.
وتقول بولتيكو إن التضخم المتفشى فى أمريكا يفرض ضغوطا شديدة على العائلات، مما يجبرها على دفع المزيد من أجل الحصول على الغذاء والغاز والإيجار ويحد من قدرتها على تحمل تكاليف السلع التقديرية، من حلاقة الشعر وحتى الإلكترونيات.
وذكرت المجلة أن الأمريكيين من ذوى الدخل المنخفض والأمريكيين من أصل لاتينى والسود تحديا هم الأكثر معاناة من التدخل، لأن نسبة أكبر من دخلهم تستهلك فى المتوسط من خلال الضروريات.
يتوقع وخبراء الاقتصاد أن يتراجع التضخم هذا العام ، ولكن ليس بدرجة كبيرة، حيث تنبأ المحللون أن مقياس التضخم الذي أعلنته الحكومة يوم الجمعة - مؤشر أسعار المستهلك - قد ينخفض إلى أقل من 7%.
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