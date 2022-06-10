ميقاتى: تشكيل الحكومة لابد ألا يكون مشروطا والانتخابات الرئاسية قد تتأخر

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى ضرورة أن يختار مجلس النواب من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن يكون التشكيل الحكومى لا بد أن يكون من دون شروط وتعقيدات يضعها أى فريق فى وجه الرئيس المكلف، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تتأخر ولكنها ستحصل.





جاء ذلك فى تصريحات له اليوم خلال لقاء حوارى نظمه معهد السياسة والمجتمع فى العاصمة الأردنية عمان.

واستعرض ميقاتى الأوضاع فى لبنان فى ضوء السياقات التاريخية والسياسية خلال العقود الماضية، وصولا إلى الانتخابات الأخيرة، والسيناريوهات المتوقعة على صعيد تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية والعلاقات بين القوى السياسية المختلفة.

وقال إن لبنان بات على مفترق طرق، ومن المستحيل أن يستمر على النهج ذاته الذى كان سائدا، داعيا للانطلاق من اتفاق الطائف وتدعيمه والبناء عليه وتطوير ما يحتاج إلى تطوير منه.

وشدد على أهمية اللامركزية الواردة ضمن اتفاق الطائف باعتبارها خيارا مناسبا فى المرحلة المقبلة للتعامل مع الأوضاع السياسية والإدارية، بما يحفظ وحدة الدولة اللبنانية ضمن تنظيم للمقيمين فيها، مع ضرورة ستكمال تنفيذ اتفاق الطائف فيما يتعلق بالغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ واقرار قانون جديد للانتخابات على أسس وطنية.

وعلى الصعيد الاقتصادى، لفت ميقاتى إلى أن لبنان سيعبر هذه المرحلة الصعبة، إذا سار على الخط المرسوم من خلال تطبيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وإجراء الإصلاحات الأساسية التى تضع لبنان على سكة التعافى.

وفى ملف ترسيم الحدود البحرية، أكد ميقاتى الحرص على حل الخلاف عبر الوسيط الأمريكى اموس هوكشتاين، لافتا إلى تشديد جميع المعنيين على أولوية الحفاظ على استقرار الأوضاع فى لبنان.

وعن الملف الحكومى وإمكان تكليفه مجددا، أشار ميقاتى إلى صعوبة المرحلة وتعقيداتها، مؤكدا أنه ليس ساعيا إلى هذا الأمر، متمنيا أن يسرع المجلس النيابى فى اختيار من يراه مناسبا، وان يكون التشكيل الحكومى سريعا من دون شروط وتعقيدات يضعها اى فريق فى وجه الرئيس المكلف.

وفى ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، أكد ميقاتى أنه فى ظل تركيبة المجلس النيابى الجديد بات من الصعب على أى فريق أن يعطل الانتخابات، وبالتالى فإن إمكانية إجراء الانتخابات باتت أكثر احتمالا مما كانت عليه قبل أشهر، مشيرا إلى أنها قد تتأخر ولكنها ستحصل.