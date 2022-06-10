روسيا وتركمانستان توقعان إعلانا مشتركا لتعميق الشراكة بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس بوتين قبل بدء المحادثات، أن العلاقات بين روسيا وتركمانستان استراتيجية - وفق ما نقله وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وقال بوتين: "نحن نطور العلاقات على جميع المسارات ومن الجيد جدا أن نلاحظ أنها بالفعل استراتيجية ليس رسميا فحسب ولكن من حيث الجوهر".
وشدد على أن هذا "عمل كبير جدا" يتم القيام بها فى إطار زيارة الرئيس بيردى محمدوف، معربا عن ثقته فى أن الإعلان سيفيد تنمية العلاقات الثنائية.
وتعد هذه الزيارة إلى روسيا هى أول زيارة رسمية للرئيس بردى محمدوف إلى الخارج منذ توليه منصبه.
وفاز محمدوف فى 15 مارس الماضى فى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى تركمانستان وحصل على 72.97 % من الأصوات.
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