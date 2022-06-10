ظهرت فوراً … نتائج الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

نتائج الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني. ما زالت نتيجة الشهادة الإعدادية تلقي بظلالها على كل البيوت المصرية في جميع المحافظات بعد توالي إعلان النتائج في المحافظات المختلفة. ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة القادمة الكشف رسيماً عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بعد أن انتهت الإدارات التعليمية من عمليات التصحيح وتم رصد وتجميع الدرجات حلال الساعات الأخيرة، ومن المقرر أن يتم اعتماده رسمياً من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري، ليتم الاستعلام عنها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت من المنزل دون الحاجة إلى التوجه للمدرسة للحصول عليها. ومن خلال الأسطر التالية ستتعرف على طريقة الاستعلام برقم الجلوس عن النتيجة من خلال موقع الوزارة.

نتائج الشهادة الإعدادية 2022 ترم ثاني

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الأستاذ محمد رمضان، أنه تم إتمام أعمال تصحيح المتعلقة بأوارق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية، فقد قام كنترول المحافظة خلال الساعات الأخيرة برصد الدرجات وتجميعها وإعدادها في كشوفات خاصة لاستعدادً لاعتمادها ورفعها مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، في حين ذكر أن عدد المسجلين من الصلبة والطالب في مرحلة الثالث الإعدادي بالمحافظة بلغ 136 ألف و982 طالب وطالبة، ويقومون بالاستعلام عن نتائجهم فور الكشف عنها عن طريق بعض الخطوات البسيطة للحصول على درجاتهم.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية

وفقاً لعدة خطوات يتم استخراج نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالمحافظات المصرية، فقد اتجهت الوزارة خلال السنوات الأخيرة إلى إعلام الطلاب بنتائجهم بشكل إلكتروني بجانب إعلانها داخل المدرسة حيث يتم الاستعلام عنها بواسطة ولي أمر الطالب عن طريق الاسم، أو من خلال الإتصال شبكة الإنترنت باستخدام رقم جلوس الطالب واتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى المنصة الرسمية الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم. الانتقال لنتائج الطلاب قيم الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني. إدخال بيانات الطالب والتأكد من صحتها ( المحافظة والإدارات التعليمية ورقم الجلوس والاسم). الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

بامكانكم ايضاً البدء فى مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة على الحصول على نتائج اتمام التعليم الاساسي التي بامكانكم بكل بساطة وسهولة اجراء الاستعلام عنها ومعرفتها فور تدوين وتسجيل جميع البيانات المطلوبة للاستعلام والكشف عن تلك النتائج التي يتم العمل على مجريات رفعها محافظة تلو الاخري على راس ومدار الساعة

تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي