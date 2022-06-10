نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد المقيمين في السعودية 2021/2022؟ الهيئة العامة للإحصاء تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن المملكة السعودية من الدول التي تجذب المقيمين وجميع العمالة الأجنبية من كافة الجنسيات في المملكة السعودية، بها موارد طبيعية ودخلها مرتفع وتحتوي على مشروعات كبيرة استثمارية، وهي سبباً في الارتفاع لأعداد المقيمين بالمملكة، وعند التساؤل عن الأعداد المتواجدة من المقيمين داخل المملكة لابد من أخذ المعلومات من مصادر موثوقة، ولذلك فإننا عبر هذا المقال من موقع ثقفني سنوضح لكم كم عدد المقيمين في السعودية.

كم عدد المقيمين في السعودية؟

إن عدد المقيمين بالمملكة السعودية عددهم حوالي 13 مليون من جميع الجنسيات، وفقاً للإحصاءات الأخيرة التابعة لهيئة الإحصاء بالمملكة السعودية، فهم عدد كبير بالنسبة لعدد السكان بالمملكة، حيث أن جميع مواطني السعودية بكافة القطاعات، وكذلك المنازل لديهم عمالة أجنبية، وهذا هو أكبر سبب لزيادة عدد المقيمين بالمملكة.

أعداد المقيمين حسب الجنسيات

إن عدد المقيمين العرب والأجانب 13 مليون، يقسموا على أكثر من جنسية، فهم خليط عرب وأجانب من كافة الدول يعملون بوظائف بالمملكة السعودية، وإليكم توزيع المقيمين وفقاً للجنسيات وهو كالآتي:

أولاً بالنسبة للمقيمين الهنود هم حوالي 4 مليون و100,000.

أما المقيمين المصريين 2 مليون و900,000.

البنغاليين مليون و300,000.

الفلبينيين حوالي 938,490.

الأردنيين 450,000.

الفلسطينيين 423,000.

الغربيين عددهم مائة ألف.

الإندونيسيين مليون و500,000.

السوريين اثنين مليون و500,000.

السودانيين 500,000.

السريلانكيين 400,000.

اليمنيين 890,000.

الباكستانيين 2 مليون و600,000.

عدد السكان بالسعودية دون المقيم

إن عدد السكان بالمملكة السعودية للمواطنين 22 مليون نسمة، وبالنسبة للمقيمين 13 مليون أي 38 بالمائة من أعداد السكان المتواجدين داخل السعودية، فالإجمالي 35 مليون مقيمين وسعوديين، السكان العرب 90 بالمائة والآسيويين 10%، نسبة الذكور 137 ذكر لكل مائة من الإناث، كما أن 80 بالمائة من الأشخاص السعوديين متوزعين ب 10 مناطق حضرية، منها الدمام، مكة المكرمة، الطائف، الرياض، جدة، والمدينة المنورة.

أهمية التعداد بالمملكة السعودية

إن البيانات الإحصائية تعد أساسية يتم الاعتماد عليها بوضع كافة الخطط المستقبلية، وأهمية التعداد كالآتي: