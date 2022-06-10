جدة - نرمين السيد - وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت، أمس الخميس، على انخفاض حاد، وسط تراجع عام بقيادة المؤشر ناسداك، وسط حذر المستثمرين قبل بيانات مرتقبة اليوم الجمعة، واستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين فى مايو.
وتراجعت جميع قطاعات مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500، وكان قطاع خدمات الاتصالات الأكثر تضررًا. كما زاد القلق بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يصل إلى 3.073% أعلى مستوى منذ 11 مايو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع التضخم فى أمريكا إلى 8.6% ليسجل أكبر زيادة منذ عام 1981 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.