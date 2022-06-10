ارتفاع التضخم فى أمريكا إلى 8.6% ليسجل أكبر زيادة منذ عام 1981

جدة - نرمين السيد - وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت، أمس الخميس، على انخفاض حاد، وسط تراجع عام بقيادة المؤشر ناسداك، وسط حذر المستثمرين قبل بيانات مرتقبة اليوم الجمعة، واستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين فى مايو.

وتراجعت جميع قطاعات مؤشر "ستاندرد آند بورز" 500، وكان قطاع خدمات الاتصالات الأكثر تضررًا. كما زاد القلق بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يصل إلى 3.073% أعلى مستوى منذ 11 مايو.