جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، شابيا مانتو، إن عام 2021 شهد 3231 حالة وفاة أو مفقود فى البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسى، مشيرة إلى أن أعدادًا أكبر قد ماتت أو فقدت على طول الطرق البرية عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية.
كما أعربت متحدثة المفوضية عن قلقها إزاء انتشار وفيات المهاجرين، والانتهاكات ضدهم على طول الطرق البرية عبر بلدان المنشأ والعبور، وعبر البحر المتوسط، داعية الدول لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية اللاجئين.
وأطلقت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين فى شهر أبريل الماضى، إستراتيجية لحماية اللاجئين، وتوفير بدائل آمنة للمعابر الخطرة، ونداء لزيادة المساعدات الإنسانية لدعم الناجين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تحذر من مخاطر موت وانتهاكات يواجهها اللاجئون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.