الأمم المتحدة تحذر من مخاطر موت وانتهاكات يواجهها اللاجئون

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، شابيا مانتو، إن عام 2021 شهد 3231 حالة وفاة أو مفقود فى البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسى، مشيرة إلى أن أعدادًا أكبر قد ماتت أو فقدت على طول الطرق البرية عبر الصحراء الكبرى والمناطق الحدودية.

كما أعربت متحدثة المفوضية عن قلقها إزاء انتشار وفيات المهاجرين، والانتهاكات ضدهم على طول الطرق البرية عبر بلدان المنشأ والعبور، وعبر البحر المتوسط، داعية الدول لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية اللاجئين.

وأطلقت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين فى شهر أبريل الماضى، إستراتيجية لحماية اللاجئين، وتوفير بدائل آمنة للمعابر الخطرة، ونداء لزيادة المساعدات الإنسانية لدعم الناجين.