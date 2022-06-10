قدم وموافقة فورية تمويل 50 الف ريال من إمكان بنك الراجحي بدون تحويل راتب

متاح الان للمواطنين في المملكة العربية السعودية خدمات وعروض تمويلية عديدة وموافقة فورية تمويل 50 ألف ريال سعودي من إمكان الراجحي الجديد بدون كفيل وبلا تحويل راتب، حيث يقدم بنك الراجحي خدمات مصرفية عديدة ومتنوعة لكافة العملاء من المواطنين في المملكة ومن أهم مايقدمه مصرف الراجحي تمويل إمكان فهو من أشهر التمويلات بالمملكة العربية السعودية، حيث إن المسؤول عنه كل من بنك الراجحي أحد أشهر وأكبر بالنوك بالمملكة،ونشرح في المقال اهم المزايا وشروط الحصول على تمويل امكان الراجحي وكيفية التقديم على تمويل امكان ، حيث يهدف كل من الراجحي وإمكان إلى تقديم الدعم ويد العون للمواطنين، وتقديم خدمات تمويلية سريعة وسهلة تساهم في تقديم دعم مادي فوري للمواطن السعودي دون تحويل راتب أو بحاجة إلى كفيل.

مزايا تمويل إمكان الراجحي الفوري 1443

يشتهر بنك الراجحي بتقديم الدعم الفوري وتمويل إمكان المعروف داخل وخارج المملكة والذي يتوفر بالعديد من المزايا التمويلية ومن أهمها:

تتوافق أحكام تمويل امكان مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تبدأ قيمة التمويل من 2000 ريال سعودي بحد أدنى وتصل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

التقسيط على فترات طويلة تصل إلى عامين، كما يمكن السداد المبكر.

لا يحتاج تمويل إمكان الراجحي إلى كفيل.

التمويل متاح لجميع عملاء البنوك، يمكن للمتقاعدين التقديم على التمويل.

شروط الحصول على تمويل إمكان بنك الراجحي الجديد

يجب توافر بعض الشروط المحددة من قبل بنك الراجحي وذلك للحصول على تمويل إمكان الجديد وتتلخص تلك الشروط في الآتي:

استفادة المواطن السعودي الجنسية من التمويل، أما فيما يتعلق بتمويل إمكان الراجحي الميسر فيمكن لكل من المواطن السعودي والمقيم بالمملكة التقديم للحصول عليه.

لا يقل سن المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً في حالة الموظفين المحولين على مصرف الراجحي، أما في الموظفين غير المحولين على مصرف الراجحي فيجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً، وأن لا يزيد عن 60 عاماً، وإذا كان المواطن متقاعد، يجب ألا يزيد عمره عن 70 عاماً.

يمكن لكل من هذه الفئات الاستفادة من تمويل اليسر وهذه الفئات تتمثل في أحد العاملين بالقطاع المدني (شبه حكومي، قطاع خاص، متقاعدين).

يستطيع لكل من الفئات المتقدمين للعاملين بالقطاع المدني، وكذلك القطاع العسكري التقديم بالنسبة للتمويل الإضافي، في حالة التقديم على التمويل الإضافي يجب وجود تمويل قائم.

لا تقل مدة العمل بالقطاع الخاص والغير محولين على بنك الراجحي عن 6 شهور.

يشترط وجود سجل ائتماني سليم.

أنواع قروض إمكان

تتنوع قروض بنك الراجحي للمواطنين في المملكة العربية السعودية و تنقسم إلى:

القرض أو التمويل الشخصي أو التمويل الميسر، وقد تم إتاحته لجميع عملاء البنوك

إتاحة كافة الأشخاص المواطنين سعودي الجنسية الاستفادة من قرض التمويل الإضافي (الشركات).

قرض تحسين ظروف المعيشة.

خطوات التسجيل للحصول على تمويل إمكان الراجحي