اعرف لجنتك حالا.. رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم لعلمي وادبي

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022، مع اقتراب الامتحانات، أصبح البحث يتزايد بشكل مكثف حول رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 الذي دشنته وزارة التربية والتعليم ليتمكن الطلاب من خلاله معرفة ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 للشعبة العلمية والأدبية بشكل سهل، وكذلك معرفة مكان واسم اللجنة الذي سيؤدي الطالب الامتحان أمامها، واليوم سنقدم لكم رابط الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 بسهولة من خلال ادخال البيانات المطلوبة، فتابعونا.

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

وقد تم تفعيل رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 الذي تم اطلاقه من قبل الوزارة، خاصة وأن امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالمواد الاساسية ستبدأ من يوم 26 يونيو الجاري وتستمر حتى 21 من الشهر القادم، هذا وأفادت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2022 قد تم وضعها وفقا لنواتج التعليم وما تم تدريسه خلال العام الدراسي المنقضي، حيث لم يتم وضع أسئلة من خارج المقررات الدراسية، وناشدت الطلاب الاستعداد للامتحانات بشكل مختلف بعيدا عن الحفظ بل الفهم حتى يستطيعوا التعامل مع الأسئلة، والآن مع خطوات الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول إلى القسم الخاص بالخدمات الالكترونية.

اضغط على كلمة ارقام جلوس الثانوية العامة 2022.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل “الرقم القومي، الاسم”.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك رقم الجلوس الخاص بك واسم لجنتك.

رابط الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

هذا وقد أفادت وزارة التربية والتعليم أنه تم توزيع ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 الورقية على كافة المدارس بمحافظات الجمهورية في يوم الأحد الماضي، ويستطيع الطالب التوجه إلى مدرسته والحصول على رقم جلوسه لأول مرة مجانا، وفي حالة تم فقدانه يستطيع استخراج بدل فاقد عن طريق دفع 30 جنيه، وأفادت الوزارة أنها قامت بوضع اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، عن طريق البدء في طباعة أوراق الأسئلة وتجهيز كشوف بأسماء الطلاب، وكذلك تجهيز اللجان المدرسية وتعقيمها ضد كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب.

الآن يمكنك استخراج رقم جلوسك بسهولة من خلال الدخول إلى رابط الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط خاص بذلك، خاصة في ظل اقتراب بدء امتحانات الثانوية العامة التي ستنطلق بعد أيام من الآن، وقد أعلنت الوزارة عن الانتهاء من طباعة أسئلة الامتحانات وتجهيز اللجان.