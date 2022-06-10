9 دول تطلق تحالف حماية البيئة فى المحيط الهادئ

وبحسب "فرانس برس"، قال الرئيس التشيلى غابريال بوريك، خلال توقيع الاتفاق، إن المحيطات "تؤدى دورًا أساسيًا فى انعكاسات تغير المناخ"، وذلك على هامش قمة الأمريكيتين فى لوس أنجلوس، التى أدرجت حماية البيئة على جدول الأعمال.
ومن جانبه، قال رئيس كوستاريكا، رودريجو تشافيس، أحد موقعى الاتفاق: "يجب أن نعمل بشكل أفضل لحماية بحارنا لأن الأنواع البحرية لا تعرف حدودًا"، حيث نص هذا الاتفاق على إنشاء مناطق محمية بحرية من كندا إلى تشيلى، وهذه المناطق محددة ومعترف بها قانونيًا لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجى البحرى.
كما أشارت وزارة الخارجية التشيلية، أن هذه المساحات تهدف إلى حماية الأنواع البحرية الفريدة، وزيادة فرص السياحة وتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات الساحلية، حيث تهدف مبادرة تشيلى إلى وضع 30% من مساحة المحيطات تحت الحماية بحلول 2030.
وانضم إلى المبادرة قادة كولومبيا والبيرو وكوستاريكا والإكوادور وبنما ووزيرا خارجية كندا والمكسيك والمبعوث الرئاسى الخاص للولايات المتحدة للمناخ جون كيرى.
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