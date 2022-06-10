العالم اليوم - لأسباب فنية.. تعليق الرحلات الجوية في مطار دمشق

انتم الان تتابعون خبر لأسباب فنية.. تعليق الرحلات الجوية في مطار دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 يونيو 2022 12:21 مساءً - تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي، الجمعة، نتيجة توقف بعض التجهيزات الفنية، وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة النقل في خطوة أعقبت قصفاً اسرائيلياً.

وقالت وزارة النقل إن تعليق الرحلات جاء "نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة".

إلا أن موظفاً في المطار صرح لـ"فرانس برس" دون الكشف عن هويته: "تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا الى تأجيل كافة الرحلات"، تزامناً مع تأكيد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن "القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط".

واستهدف هجوم إسرائيلي مواقع جنوبي العاصمة دمشق، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

واعترضت الدفاعات الجوية السورية الصواريخ، وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.

وقال مسؤول سوري: "في تمام الساعة 4:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضاف: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".