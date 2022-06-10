نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة السب والشتم في السعودية وشروط رفع دعوي قضائية للمقيمين والسعودين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقوبة السب والشتم في السعودية من احد القوانين التي تم تطبيقها منذ فتره في المملكة ولكن ليس الكثير يعرف بنود هذا القانون وأيضا هل يسري فعليات هذا القانون علي الأمور الشخص أو بمعني أدق أن تقابل الشخص وجه لوجه مع شخص اخر وتم السب والشتم أو من خلال المواقع الإلكترونية أو علي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها، وكذلك عقوبة التشهير والإجراءات اللازمة لتقديم دعوى سب وشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، كل ما يلزم عن عقوبة القذف في القانون السعودي، وفي الفترة الأخيرة تم تحديث الكثير من القوانين في المملكة مثل قانون الحضانة، كما تم تعديل وتطويل الكثير من بنود قانون العمل السعودي وكافة تفاصيله الخاصة بالمقيمين والمواطنين السعودين، وفي السطور التالية سوف نشرح لكم كافة بنود عقوبة السب والشتم في السعودية والتشهير في الطرقات العامة أو علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عقوبة السب والشتم في السعودية

عقوبة السب والشتم في السعودية بين طرفين أو أكثر بشكل مباشر تكون العقوبة تقديرية وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا للقضية وما هو الجزاء المناسب ويعتمد في قراره على:

الظروف التي تم ارتكاب الجريمة بها سواء في مشادة كلامية أو خلاف بين الطرفين.

خطورة الجريمة على الطرف المدعي.

يختلف الوضع في عقوبة السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يعرف باسم السب الإلكتروني عبر إرسال رسائل نصية على كافة المواقع أو تطبيقات المحادثات:

حيث يخضع ذلك إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي صدر بمرسوم ملكي بخصوصة.

إذا كان محتوى الرسائل أو المنشورات يتضمن تشهير بالآخرين فإن المحكمة الجزائية تحكم بمعاقبة الفاعل بما يلي:

الحبس مدة لا تزيد عن عام.

دفع غرامة لا تزيد عن 500.000 ريال سعودي.

تطبيق إحدى العقوبتين إما الحبس أو دفع الغرامة.

في حالة إذا كان المحتوي يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاقية والحياة الخاصة فإن العقوبة تتمثل في تطبيق المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية والتي تنص على:

الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

دفع غرامة مالية قيمتها لا تزيد عن 3.000.000 ريال سعودي. تطبيق إحدى العقوبتين إما الحبس أو دفع الغرامة.

عقوبة السب الإلكتروني في السعودية

العقوبة في جرائم السب والقذف في حالة إذا كانت أثناء مشادة كلامية بين طرفين أو أكثر فهي لها عقوبة تختلف عن العقوبة في جرائم السب والشتم الإلكتروني ومواقع الواصل الاجتماعي وعلى تطبيقات المحادثات مثل الواتس آب أو الفيسبوك وغيرهما من التطبيقات، تختلف الأحكام الصادرة عن قرارات المحكمة الجزائية في حالات السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات حيث تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة كما يلي وذلك بالإضافة إلى الأحكام التي تم توضيحها في الفقرات السابقة عن عقوبة السب والشتم في المملكة العربية السعودية، أما بخصوص عقوبة السب الإلكتروني فقد تم الإعلان عنها وهي كما يلي:

في حالة الجرائم المعلوماتية المتمثلة فيما يلي: نشر ما يمس النظام العام للدولة. نشر ما يمس القيم الدينية والأخلاقية والآداب العامة والحياة الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه الحالات تكون العقوبة خاضعة لنظام الجرائم المعلوماتية يتم تطبيق المادة 6 منه والتي تحكم بما يلي على المدعى عليه: الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات. دفع غرامة مالية قيمتها لا تزيد عن 3.000.000 ريال سعودي. تطبيق إحدى العقوبتين إما الحبس أو دفع الغرامة. في حال الجرائم المعلوماتية المتمثلة فيما يلي: السب والشتم على تطبيقات المحادثات مثل تطبيق الواتس آب والفيسبوك. السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يكون ذلك على مرئي من الجميع. محتوى الرسائل أو المنشورات يتضمن تشهير بالآخرين. هنا تصدر العقوبة عن المحكمة الجزائية والتي تصدر حكمًا بما يلي: الحبس مدة لا تزيد عن عام. دفع غرامة لا تزيد عن 500.000 ريال سعودي. تطبيق إحدى العقوبتين إما الحبس أو دفع الغرامة.

شروط رفع دعوى سب وقذف في السعودية

وبسبب ما يحدث على مواقع شبكات الإنترنت من تبادل السب والشتم وكثرة القضايا في هذا الاتجاه فقد تم تحديد ضوابط يجب مراعاتها عند رفع دعوى السب والقذف حيث أن تلك القضايا غير متعلقة بالشخص المجنى عليه فقط بل تتعلق بشكل أكبر بالدولة والصالح العام والحق العام للدولة للتصدي لأي فوضى وذلك حتى لا تنتشر الفوضى بالبلاد وتهدد أمنها، وتم تحديد الشروط اللازمة حتى يتمكن المجنى عليه من رفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه:

تصوير المحادثة التي تتضمن السب والشتم إثبات الواقعة.

أن تتضمن الصورة الرقم الخاص للشخص وليس الاسم المسجل به على الجوال إذا كان ذلك من خلال الواتس آب.

وأن يظهر بالصورة المعرف الخاص بصفحة الشخص وكذلك اسم المستخدم في حالة حدث ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر.

أن يتم تقديم الشكوى لدى مركز الشرطة التابع للمنطقة التي يسكن فيها مقدم الشكوى.

أو تقديم الشكوي من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر أبشر.

إجراءات دعوى تعويض عن سب وشتم في السعودية

عرفت دعاوي السب والقذف بكونها نوع من أنواع القضايا التي ترفع لدي الجهات المختصة، أي هيئات القضاء في المملكة العربية السعودية وهذا نظرا لكون التعدي علي أحد الأشخاص في المملكة العربية السعودية سواء بالسب أو القذف يعد أحد الأضرار التي يعاقب علها القانون، فسب أحد الأشخاص بالألفاظ المشينة التي من شأنها أن تعود بالسلب مسببة الأضرار النفسية والمعنوية علي المجني عليه، أحد أكثر الجرائم التي يعاقب عليها القانون السعودي.

التوجه لأقرب مركز شرطه في المنطقة التابع لها وتقديم بلاغ رسمي بالواقعة. سيقوم المسئول بمركز الشرطة من تحرير محضر رسمي يشمل كافة أقوال المدعي. إحالة المحضر إلى مكتب التحقيقات والادعاء العام حتى يتم التحقق من الواقعة وإثبات الجريمة. التحقق من هوية الشخص المدعى عليه من خلال التواصل مع الجهات الرسمية والسلطات الأخرى. بعد التأكد من هوية المدعى عليه يتم إحضاره إلى مكتب التحقيق والادعاء للمثول أمامه والتحقيق معه. بعد استجواب المشتبه به في مكتب التحقيق والادعاء يتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة بذلك لإثبات جميع جوانب الاتهام وتحديد العقوبة المستحقة.

الجدير بذكر أن الحكومة السعودية تسعي بشكل دؤوب علي توفير مناخ امن لجميع مواطنيها وأيضا المقيمين علي أراضيها من الجنسيات الأخري ولهذا قامت الحكومة السعودية بتطوير الكثير من القوانين التي تخدم المجتمع السعودي وجعله اكثر رقيا وأيضا مواكبه التطور الكبير الذي يشهده العالم اجمع في كافة المجالات ومن بين القوانين التي تم تطويرها قانون العمل السعودي ومنه قانون الاستقالة الجديد في السعودية وأيضا حقوق الموظف في حالة الاستغناء عنه الذي يضمنها القانون الجديد بعد تطوير الكثير من بنوده.