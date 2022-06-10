نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 || إستعلم الأن عن نتائج الطلاب برقم الجلوس لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، من أكثر ما تشتعل به محركات البحث في الفترة الحالية في جمهورية مصر العربية نتيجة الصف الثالث الإعدادي، والذي انتظرها الطلاب وأولياء الأمور وسط قلق وتوتر شديد، حيث ظهرت النتيجة في بعض محافظات الجمهورية وعلى رأسها القاهرة، الجيزة، دمياط، مفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، المنيا، الشرقية، أسوان، وسوهاج وغيرها من المحافظات، ومازال هناك بعض المحافظات التي لم تعتمد فيها نتيجة ثالثة إعدادي حتى تلك اللحظة، ولذلك يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وهذا ما نطلعكم عنه في هذا المقال فتابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

اصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 هي محل اهتمام قطاع كبير من الطلاب وأولياء أمورهم، فكما نعلم جيداً أن الصف الثالث الإعدادي من صفوف التعليم المهمة ويحصل الطلاب بعده على شهادة الإعدادية والتي تؤهله للدخول لمرحلة التعليم الثانوي المختلف، سواء الثانوي العام، أو التجاري، الفني، الزراعي، تمريض، فندقي، ويتم تحديد المدرسة الثانوي الذي يلتحق بها الطالب وفقاً للمجموع الذي يحصل عليه وهو من أصل 280 درجة.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

فيما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، فقد أدى طلاب وطلبات الشهادة الإعدادية في جمهورية مصر العربية اختباراتهم في شهر مايو الماضي، حيث خاص الاختبارات نحو 88723 في الترم الثاني من أصل 88870، وأجريت الاختبارات وسط الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، وانتهت الاختبارات دون تسجيل أي شكاوى من المواطنين في الجمهورية، وبعدها بدأت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لتعلن النتيجة أمام الطلاب في أقرب وقت.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

يرغب الكثير من الطلاب في المحافظات التي لم تعلن بعد نتيجة الشهادة الإعدادية، في معرفة اللينك الخاص بالاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم رابط لاستخراج نتيجة ثالثة إعدادي على النحو التالي:

الدخول المباشر عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

اختيار المحافظة التابع لها.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة عرض النتيجة والتي تظهر بمجموع الطالب ودرجات كل مادة على حدا.

شهدت الايام القليلة الاخيرة اعتماد وزارة التربية والتعليم المصرية لنتيجة الشهادة الاعدادية في كافة المديريات التعليمية على مستوى المحافظة، وقد تم اتاحت كافة هذة النتائج رسمياً خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، التي يتوجب على الطالب الراغب في معرفة نتيجتة ان يتوجة اليها ويتبع ما ذكرناه من خطوات في السطور السابقة ليحصل على نتيجتة بسهولة.