نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط فحص كابونة الوكالة 2022.. قطاع غزة توزيعات مساعدات الأونروا استعلام مباشر https://gfoportal.unrwa.org في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل وكالة الأونروا تقديم الدعم الغذائي في شكل سلال غذائية (الكابونة) والموجه لفئات واسعة لدعم للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والتي يستفيد منها اكثر من 970.000 داخل وخارج المخيمات، ولأن فحص الكابونة أمرٌ مهم لاستلام المساعدات الغذائية للاستفادة من الاستعلام عن تفاصيلها وتاريخ استلام الكابونة فقد تم إطلاق رابط فحص كابونة الوكالة والذي من خلاله يكون الإستعلام المباشر برقم التسجيل.

لماذا كابونة وكالة الأونروا قطاع غزة

يذكر ان وكالة الأونروا حسنت من ظروف توزيع الكابونات بين اللاجئين الفلسطينيون اثناء الاستلام من خلال التوسع بإطلاق العديد من مراكز التوزيع لإيصال المساعدات الإنسانية وتزويد المستفيدين بها بما يلبي سير عملية التوزيع بدون اكتظاظ من خلال 15 مركز توزيع في مختلف مناطق قطاع غزة.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى المعروفة بـ( الأونروا)، أصدرت بيان على الموقع الالكتروني الرسمي بأنه لا يوجد خدمة فحص الكابوبة في مراكز التوزيع، هذا التعميم قد وضح بوجود رابط فحص الكابونة 2022 على الأنترنت، والذي نقوم بنشره.

برنامج الأونروا لفحص الكابونات

هناك عدد كبير من الفلسطينيين المستحقين ممن سجلوا بالفعل في برنامج المساعدات الغذائية المقدمة من الأونروا لا يزالون ينتظرون معلومات الكابونة للدورة الحالية 2022، لغرض الانتفاع من الكابونة الخاصة بهم، من وكالة الأونروا، ويلخص الشرح الموجود في النقاط التالية كيفية عمل فحص كابونة وكالة الأونروا عن طريق رقم التسجيل.

كيفية عمل فحص كابونة وكالة الأونروا خطواتها ورابطها

اذهب مباشرة الى الرابط المخصص لفحص كابونة الوكالة المشغل من قبل الأونروا. من لوحة بيانات المستفيد للدورة الحالية المزودة للحقل المطلوب لرقم التسجيل أدخل رقم التسجيل، والتالي أختر بحث بالنقر على أيقونتها. وهكذا من خلال هذه الآلية ستقوم بالاستعلام عن جميع تفاصيل كابونتك من خلال صفحة فحص الكوبانات ليبحث لك عن تاريخ الكابونة . نوع الكابونة، رقم دفتر الكابونة.

يرجى العلم المعلومات المتعلقة بـ كابونة الوكالة المذكورة أعلاه، واجب إحضارها في اليوم المحدد لدى لجنة التوزيع لاستلام الكابونة خاصّتك.

رابط فحص كابونة الوكالة

دشت الأونروا الرابط الرسمي لفحص كابونة الوكالة ويرجى زيارته على الأنترنت، ومن خلال الرابط المذكور يمكن بدء الإستعلام وفحص كابونة الوكالة للاستفادة من الاطلاع على معلومات كابونة الوكالة لغرض الاستلام الشخصي والرابط هو https://gfoportal.unrwa.org/rssp/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

لبدء خدمة فحص كابونة وكالة الأونروا قطاع غزة، علماً انه لا يمكن الحصول على كابونتك في غير اليوم المحدد.