كييف: القوات الروسية تحاول استئناف هجومها على زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول عسكرى أوكرانى، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تحاول استئناف هجومها على زابوريجيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، بشأن آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أشار المسؤولون إلى أن القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقعها فى سيفيرودونيتسك مع احتدام القتال فى الشوارع، وتواصل القصف ليل نهار، بينما تضغط روسيا للسيطرة على المدينة المدمرة، إذ أنها مدينة أساسية فى الطريق للسيطرة على شرق أوكرانيا.

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