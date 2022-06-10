مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يحذر من تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

جدة - نرمين السيد - ونفى المندوب الروسى فى حديث لقناة "بى بى سي" البريطانية، نشر يوم الخميس، صحة الافتراضات بأن العملية الروسية فى أوكرانيا "تتعثر"، قائلا إن "أحد أسباب ما يسمى بالتقدم البطيء للعملية يتمثل فى أننا لا نسدد ضربات إلى البنية التحتية المدنية".

وقال إن العملية "تتطور وفق الخطة المحدد سابقا. وبالطبع هناك بعض التغيرات التكتيكية لأنه من المستحيل التنبؤ بما سيحدث فى الخطوط الأمامية. لكن هناك المضى قدما وفق الخطة".

وأضاف: "لا أعتقد أن أحدا بالقيادة الروسية أعلن شيئا عن الخطط للسيطرة على كييف وإقامة ما تسمون بالحكومة الموالية لنا".

وتوقع الدبلوماسى "تحرير كامل مقاطعتى دونيتسك ولوغانسك. وآمل فى أن ذلك سيحدث قريبا"، مشيرا إلى أن الخطة التى قد تم الإعلان عنها فى وقت سابق تتمثل فى "حياد أوكرانيا وإخلائها من النازية ونزع سلاحها".

وأكد أن "تحرير دونباس كان المهمة الأولى وهى تنفذ الآن".