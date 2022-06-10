تحطم طائرة عسكرية فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، قال مسؤول فى دائرة الإطفاء بمقاطعة إمبريال، رفض الكشف عن هويته، إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بتمام الساعة 543 مساء (0043 بتوقيت جرينتش) إلى الطريق السريع رقم 78، بالقرب من منطقة بالو فيردى بعد الإبلاغ عن سقوط طائرة عسكرية.

وأضاف المسؤول أنه تم إرسال أفراد عسكريين إلى موقع الحادث، لافتًا إلى أنه ليس لديه معلومات بشأن نوع الطائرة أو الفرع العسكرى التابعة له.

وفى بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، قالت قاعدة مشاة البحرية الجوية "إل سنترو": "تلقينا تقارير تفيد بأن طائرة عسكرية تحطمت على بعد حوالى 35 ميلاً شمال مدينة يوما بولاية أريزونا"، مضيفة أنه "يتجه رجال الجهاز الاتحادى لمكافحة الحرائق وغيرهم من رجال فرق الطوارئ المحليين، بمن فيهم أفراد خدمات النقل الجوى للطوارئ، إلى مكان الحادث.. ليس لدينا معلومات أخرى فى هذا الوقت".

وكانت طائرة عسكرية طراز "إم فى 22 بى أوسبرى" تحطمت أول أمس الأربعاء خلال مهمة تدريب بالقرب من منطقة جلامس بولاية كاليفورنيا، حسبما أفاد مسؤولون فى جناح طائرات مشاة البحرية الثالث أمس.

وأشار المسؤولون إلى أن جميع مشاة البحرية الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم.