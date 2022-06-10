الإمارات والاتحاد الأوروبى يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير دولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، اليوم الجمعة، مع مفوضة الشراكات الدولية فى الاتحاد الأوروبى يوتا أوربيلاينين سبل تعزيز التعاون الثنائى فى كل المجالات.





واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" سياسات التنمية والأولويات والبرامج ذات الصلة بما فى ذلك أهداف التنمية المستدامة وصفقة أوروبا الخضراء، والانتعاش العالمى والمبادرة العالمية للاتحاد الأوروبى، إضافة إلى كيفية مساعدة المناطق والدول ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك دول القرن الإفريقى. وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والتجارية فى إفريقيا والقضايا الهامة فى القارة، خصوصا فى قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتحول الرقمى والطاقة. من جانبها، أشادت مفوضة الشراكات الدولية فى الاتحاد الأوروبى، بالمكانة الرائدة التى تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمى والدولى وبما حققته من إنجازات تنموية فى المجالات كافة، مؤكدة أهمية العمل المشترك فى العمل الإنسانى، وفى قطاع الصناعة بالدول الإفريقية.

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