جو بايدن يطلق مبادرة لوس أنجلوس لحماية المهاجرين

جدة - نرمين السيد - ودعا بايدن خلال مشاركته فى قمة الأمريكيتين المنعقدة بلوس أنجلوس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة إلى ضرورة تنسيق جهود البلدان لتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة واتخاذ خطوات رصينة لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفا "كل بلد من بلدان الأمريكيتين تأثر بدرجة معينة بهجرة غير شرعية وهذه مسئوليتنا اليوم لمواجهة هذا التحدى".
وأشار إلى ضرورة التعامل مع التحديات بأساليب مبتكرة من خلال الاستثمار المشترك أو البحث عن حلول عملية لتأمين الاستقرار فى منطقتنا ومحاربة الجريمة التى تهدد الأرواح.
وكانت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس أعلنت، يوم الثلاثاء الماضى، تخصيص 1,9 مليار دولار؛ لدعم الوظائف فى أمريكا الوسطى على أمل خفض الهجرة.
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