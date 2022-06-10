وزير الدفاع الأمريكى يلتقى نظيره السنغافورى لبحث سبل تعزيز التعاون

وأفادت وزارة الدفاع السنغافورية حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن نج وأوستن أكدا مجددا على العلاقات الدفاعية الثنائية الممتازة والشراكة متبادلة المنفعة بين سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن نج أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للدعم القوى الذى تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تدريب القوات المسلحة السنغافورية لديها.
وأضافت الوزارة أن الوزيرين ناقشا أيضا سبل تعزيز التعاون الدفاعى بين سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال فى مجال الدفاع السيبرانى، كما أكدا على الحاجة إلى علاقات دفاعية مستقرة، وكذلك الحاجة إلى أن تعمل دول المنطقة بشكل جماعى من أجل الأمن والازدهار فى المنطقة.
وأشار الراديو إلى أن هذا الاجتماع يأتى خلال الزيارة التى يقوم بها وزير الدفاع الأمريكى إلى سنغافورة حيث سيحضر أيضا حوار "شانجريلا" الأمنى الذى سيعقد هناك خلال الفترة من اليوم حتى بعد غد الأحد.
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